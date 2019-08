Kill Me, Heal Me

Je ferai en sorte de vous proposer les dramas japonais & coréens qui vaut le coup d'être regardé. Par contre, ça arrivera quand ça arrivera ... au minimum une fois par mois, au max 2. En fait, je laisserai le temps aux personnes de regarder le drama que je propose avant d'en suggérer un autre.Suite à de lourds antécédents traumatiques subis dans son enfance, Cha Do-Hyun, un riche homme d'affaires, souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Tour à tour, six autres personnages prennent possession de lui, sans qu'il ne puisse y faire grand chose. Une jeune psychiatre en première année, Oh Ri-Jin va s'occuper de lui. Dotée d'une personnalité limite borderline, où hyperémotivité et extravagance se côtoient sans cesse, celle-ci est plus qu'une autre à même de le comprendre et de l'accepter, tel qu'il est...Dispo sur Netflix : https://www.netflix.com/title/80188294 Épisodes : 20Durée par épisode : 1hJe pars du principe qu'on regarde 1 épisode par jour (c'est ce que je fais), donc je vous laisse regarder les 20 épisodes, vous en avez pour trois semaines. Je vous le conseille fortement. Prochain drama à la fin du mois.