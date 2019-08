Vous en avez pas encore marre des "Metroidvania"?



Ça tombe bien, Migami Games vient d'annoncer Wallachia: Reign of Dracula, un clone qui s'assume complètement et pour cause: ils sont à l'origine du fan-game "Castlevania The Lecarde Chronicles".



A vrai dire, le terme Metroivania ne s'applique pas à ce titre car le jeu est linéaire comme l'était les Castelvania avant Symphony of the Night, ce qui n'est pas une si mauvaise chose.



Voici une première vidéo du jeu:







Comme indiqué dans la vidéo, l'un des bonus du jeu proposera le costume de l'héroïne de Bloodstained.