Disponible depuis 2013,n'a jamais eu autant de joueurs que la semaine passée avecle dernier DLCA prioriréunissait en moyenne 33 millions de joueurs chaque semaine un an après sa sortie.Ces chiffres impressionnants semblent toujours d’actualité en 2019. Cette nouvelle maj en lignea permis au jeu de battre de nouveaux records de fréquentation.Rappelons que le jeu s'est écoulé à plus de 110 millions d'exemplaires depuis son lancement sur PS3 et Xbox 360.

"GTA Online n'a jamais attiré autant de joueurs que la semaine dernière, battant les records de fréquentation quotidienne et hebdomadaire depuis que le jeu a été lancé en 2013. Merci encore à tous les nouveaux joueurs et à ceux qui sont revenus à Los Santos pour fêter avec nous l'ouverture du Diamond Casino."

posted the 08/02/2019 at 10:56 AM by leonr4