Ptete que certains sont au courant, mais au cas ou...Plus qu'un leger spoil, un avertissement a tout ceux qui aurait prit comme moi la team Aigle de Jaie, a savoir celle d'Eldegard (la meilleure histoire des 3 a premiere vue).Sachez que contrairement aux scenarios de Dimitri (Lions de Saphire) ou de Claude (Cerf d'Or) qui se font en ligne droite, l'histoire de Eldegard possède une route alternative.En effet si vous avez remplie la condition requise (avoir un bon rang avec elle, certains disent C d'autres B... bref parlez lui souvent, le thé, les cadeaux tout ça) et que vous allez lui parler en "quartier libre" au debut du chapitre 11 lors du premier jour de repos (le 2/8 ) elle vous proposera de la suivre dans un voyage. Vous aurez alors un message vous avertissant que cela pourrait changer le cours de l'histoire.A la fin de la mission principale du chapitre 11 vous aurez alors 2 choix, le premier choix vous enverra vers la route normal et le second la route alternative. Si vous n'avez pas suivi Eldergard dans son voyage vous n'aurez pas le choix, ça sera la route normal.Donc prévoyez une sauvegarde de secours si vous decidez de la suivre et que vous voulez aussi a coté voir la route normal, car il n'y aura a premiere vue pas moyen de revenir en arriere sans recommencer le jeu du debut.Il semble aussi que le jeu s’arrête au chapitre 18 en route Alternative, la route normal etant un peu plus longue, a verifier.