Nintendo tiendra un event en octobre au japon à Kyoto, le 13 et 14 octobre 2019 précisément.Tournois (super mario maker 2, Splatoon 2, smash bros,...), bornes de démonstrations, concerts Squid Sisters, et autres loleries seront aux programmes.D'autres informations seront donnés dans les semaines à venir sur le contenu de l'évènement.Nintendo oblige, l'entrée est gratuite.

Who likes this ?

posted the 08/01/2019 at 08:23 AM by xenofamicom