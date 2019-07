... C'est de très loin le projet le plus ambitieux des dogs. Intéressant comme déclaration vus l'ambition déjà démesuré de Uncharted 4 ça promet. Manque plus que la date de sortie pour très certainement le bouquet final de cette génération. Le lien ci-dessous : https://www.dexerto.fr/the-last-of-us/the-last-of-us-part-2-jeu-ambitieux-naughty-dog-859295

Who likes this ?

posted the 07/31/2019 at 09:07 AM by biboys