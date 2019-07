Salut,Depuis que j'ai effectué la mise à jour du bios de ma carte mère pour mon futur Ryzen 3600, mon ordinateur ne s'éteint plus lorsque j'appuie sur Démarrer puis Arrêter. Toutefois, j'ai trouvé une solution temporaire. Je dois me déconnecter de ma session puis éteindre l'ordinateur en cliquant sur l'icon en bas à droite. Mais c'est pénible.Edit: Ah oui, un message apparaît au démarrage lorsque j'apporte des modifications dans le bios.Ce message n'apparaissait pas avant la mise à jour.Quelqu'un aurait une solution ?

