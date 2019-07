Si 2019 ne semble à priori pas être une grande année de jeu vidéo comme l'a pu l'être l'année 1994, 1998 ou 2017, on peut souligner qu'il y a eu (et qu'il va y avoir encore) un certain nombre de sorties assez "symboliques".Je vous invite à lire les lignes suivantes avec cette chanson (je vous la propose car j'aime bien ce thème à vrai dire, il n'y a pas vraiment de lien avec l'article)Alors, cette année 2019, on a eu (ou on aura!):Ceux qui ont joués, finis et aimés les 2 premiers volets et qui ont attendus une suite pendant presque 15 ans vont enfin être récompensés.Le miracle à été annoncé certes en 2015, mais à priori, sauf retard, il sera enfin là en 2019.Parmi les retours qu'on attendaient plus, il faut noter également l'arrivé en décembre prochain de Sakura Taisen, série bien connue des fans de Sega et de la Dreamcast. On passe du genre tactics à de l'action-rpg, et Sega semble faire le nécessaire pour remettre cette série dans le chemin du succès (changement de designer, sortie mondiale prévue, etc...)Le 1er grand jeu de Hideo Kojima sans Konami. Avec le grand succès de MGS (Psone), Kojima a clairement propulsé Konami dans la cour des - très - grands éditeurs. Il a été un grand vrp pour Konami avant que ça parte en vrille.L'homme est enfin de retour et nous proposera certainement un gros hit qui va faire parler de lui pendant des annés.Comme Kojima, IGA nous a proposé son Metroidvania sans Konami.Avec Symphony of the Nights, IGA a réalisé le meilleur volet de cette série, et il aura fallu attendre 2019 pour le voir revenir avec un très bon "casltevania-like".Exclusifs aux consoles Sony, les légendaires volets sortis sur PSone (et PS2 aussi d'ailleurs avec FFX-X2 et XII) ont attendus 2019 pour être annoncés et sortir sur toutes les consoles. Si chez MS, Final Fantasy était assez présent depuis FFXIII, la vraie surprise reste malgré tout l'arrivé des FF chez Nintendo et surtout le fameux FFVII qui avait tant fait couler d'encre en 1996.Depuis 2001 et l'annonce d'un certain remake sur Gamecube, on l'attendait... lui aussi a été annoncé officiellement en 2015, mais le remake qu'on espérait tant voir sur Gamecube/PS2 pendant un moment est finalement arrivé en 2019. RE2-Remake est sorti fin janvier 2019 et a été clairement à la hauteur de nos attentes.Notons aussi que depuis 2005, aucun RE "canon" n'est sorti sur une console nintendo (je zappe RE7 cloud volontairement). Il aura fallu attendre 2019 pour voir "enfin" l'après RE4 (RE5 et 6) chez Nintendo, même si il s'agit des volets plus que moyen.2019 est l'année ou Square Enix à ENFIN décidé de traduire l'excellent Seiken Densetsu 3 issu de la Super Famicom. (et annoncer un remake qui sortira en 2020). Si c'est pas un fucking de miracle ça...Annoncé en 2013 durant une conférence chez un certain constructeur, l'épisode qu'on espérait plus voir a aussi attendu 2019.KH2 date de 2005, et bien que de très nombreux spin-off sont arrivés sur différentes consoles portables (GBA, PSP, NDS et 3DS), la série est revenue sur console de salon et de bien belle manière.Considéré comme le seul véritable concurrent de Mario 64 et très apprécié des fans de Nintendo, Banjo reviendra faire un coucou sur une console Nintendo en 2019 dans le plus grand jeu de combat de tout les temps (*), chose qui n'était pas gagné avec le rachat de Rare par Microsoft en 2001.Il y a eu un jeu Banjo sur GBA mais il était tellement naze qu'on va faire comme si il n'existait pas!Jeu de kart très apprécié a sa sortie en 1999 (pile 20 ans donc), et considéré par certains possédés comme "meilleur" que Mario Kart (certainement la version mobile), Crash Team Racing est sorti dans un très bon remake qui lui fait clairement honneur (sauf sur Switch encore une fois!)En pause depuis quelques années, Capcom a attendu 2019 pour sortir DMC5 et voir enfin Dante reprendre du service dans un volet doté d'une très bonne réalisation.C'est aussi cette année que Dante a enfin trouvé le chemin d'une console Nintendo, mais le foutage de gueule est tellement énorme (on peut même parler d'enk*lade) que je ne veux pas blesser les pigeons qui sont tombés dans ce piège honteux.Merci pour votre attention, vous pouvez reprendre une activité normale.Bonus: ... Les personnages de Dragon Quest pourront s'en mettre plein la gueule avec Cloud, Mario, Link, Bayonetta, Snake, Ryu, Simon Belmont, etc...