A 3:33 dans le trailer de Halo Infinite E3 2019 des internautes ont découvert un code cachévoici ce que le message dit :On semble reconnaître distinctement la voix de Cortana mais est-ce bien elle ou plutôt une copie ? sachant que le docteur Halsey a fait 3 copies de son cerveau.

posted the 07/29/2019 at 08:42 PM by diablo