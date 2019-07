Pour rappel,est un jeu vidéo d'horreur narratif et psychologique à la première personne qui vous plongera au cœur de l'univers de la série de films cultes du même nom. En 1996, un jeune garçon a disparu dans la forêt de Black Hills près de Burkittsville dans le Maryland. Vous incarnez Ellis, un ancien flic profondément troublé, et vous participez aux recherches dans la forêt. Ce qui démarre comme une enquête policière banale va rapidement se transformer en un cauchemar sans fin...La sortie est prévue pour lesur PC et Xbox One (inclus dans le Xbox Game Pass pour les abonnés).