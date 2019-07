Tests

Criminal Girls : Invite Only

PITCH :De jeunes délinquantes sont envoyées dans une prison afin de poursuivre un programme de réhabilitation, après leur mort.Alors que les délinquantes sont présentées à leur "superviseur" (vous) afin de commencer le programme, le programme a une malfonction et libère les autres détenus.Par la force des choses, les jeunes filles vont devoir trouver un moyen de s'échapper de la prison et se repentir de leur péchés.Voilà pour le pitch.Dans les faits, les filles qu'on contrôle ne sont en fait pas vraiment des criminelles.C'est plus des péchés moraux dont elles sont coupables. Ex: les deux sœurs, l'une est amoureuse de sa sœur et l'autre, en étant consciente de l'amour de sa sœur, en profite pour laisser sa sœur faire ses devoirs et autres besognes.Ou encore une fille qui consciente de son physique, charme ses copains de classe juste pour les faire souffrir.GAMEPLAY :Criminal Girls est un petit RPG de type Dungeon Crawler en 2D avec un système de combats au tour par tour atypique.On contrôle 4 filles durant les combats et en début de tour, chaque fille proposera une action.Ce sera à vous de décider qu'elle action est la plus pertinente au moment donné.Vous n'avez le droit qu'à une action par tour. (hors consommable ou potion pour avoir une action supplémentaire)Les actions proposées varient selon la situation. Si un ennemi s'apprête à lancer une attaque de zone, une certaine fille pourra vous proposer l'action de défense. Chaque fille, se protègera alors pendant le tour. L'option défense n'existe pas autrement.Selon vos PV, certaines filles ayant les aptitudes de guérison, pourront proposer cette action.Vous n'êtes dont pas maitre des propositions émises par les filles, elles proposeront des attaques normales, en collaboration ou spéciales selon leur humeur ou selon ce que la situation exige.Elle pourront aussi ne rien proposé si leur PV est trop bas.Durant la progression de l'histoire, certaines filles pourront développer (a trouver) des liens qui leur permettront de réaliser des attaques en duo.Dans CG, les filles ne disposent pas d'équipement, elle n'évoluent que de par les séances de motivation.Il n'y a donc pas d'arme, armure ou quoique ce soit d'autre à trouver dans le jeu.Seulement des consommable et objets clés.Les séance de motivation est le nom donné aux séquences de jeu coquin orienté maso.Il faut faire subir aux filles, dans des mini jeux censuré inutilement, des massages avec divers objets. Cravache... bâton électrique etc...Ces minis jeux ne sont qu'un prétexte à l'érotisme et franchement pas vraiment inspirés.Ils se jouent avec l'écran tactile de la Vita et son pavé tactile à l'arrière.Inutile de préciser que la censure continuelle et inutile de NIS America retire encore plus l'intérêt déjà maigre de ces séquences.Pour le gamplay hors combat, il s'agit juste de découvrir les différents couloirs des donjons dont la configuration est très basique, ce qui amène une linéarité au jeu.RÉALISATION :Que dire sur la réalisation... C'est propre dans le style. Les graphismes des filles en SD sont kawaii.Les ennemis sont épurés dans leur design et mais vu la simplicité des sprites, on aurait apprécier des ennemis animés lors des combats.Le jeu ne souffre pas de bugs.La bande sonore est plutôt faible. Pas vraiment de morceau qui se démarque.Version japonaise pour les voix dispo.En résumé,Criminal Girls : Invite Only est un petit RPG plutôt sympa à jouer. Son gameplay n'est pas commun mais reste efficace.La réalisation globale est plutôt minime. Le jeu reste agréable l’œil mais l'équipe en charge du projet ne s'est clairement pas tuée à la tâche.Encore une fois, NIS pourri son titre avec sa censure... pour ne pas choquer le petit Kévin qui de toute façon n’achètera pas ce jeu de niche et qui préfère de loin, visiter et tabasser les prostituées dans GTA V.Bref, un jeu sympathique mais qui manque d'ambition.+ Mignon.+ Gameplay différent- Censure bête- Pas de personnalisation- Linéaire/10