Et je pense au pouvoir du contenu, je le vois tous les jours, aux choses que les gens font sur la Xbox… très peu de gens allument leur Xbox pour regarder le tableau de bord. Les gens allument leur Xbox pour aller jouer à des jeux, et je pense que le fait d'avoir une forte offre First Party signifie que lorsque je pense à la Xbox, je vais penser à des jeux de qualité. Nous avons du travail à faire là-bas. Nous n’avons pas fait notre meilleur travail au cours des dernières années avec nos First Party.



Nous avons fait un effort conscient pour investir dans nos First Party. Je pense qu'une partie de cela se produit sur scène avec l'annoncement des studios acquis, d'autres se sont par les embauches que nous faisons dans les studios que nous avons déjà. Une partie de cela consiste à nous assurer de disposer du temps voulu et de pouvoir nous concentrer. Une partie de cela est juste, vous savez, l’autonomie dont je dispose sur la gestion de l’organisation des jeux sous Satya, qui nous permet d’examiner et de voir plus grand dans le développement de jeu. C'est aussi cet étrange mélange de technologie et d'art. Et il n'est pas toujours facile de planifier ces choses et de s'assurer que nous avons le temps de bien faire les choses. Et cela n’a pas toujours été le cas dans l’organisation, mais cela me fait plaisir maintenant. Je sais que nos fans veulent que nous fassions mieux et les équipes sont complètement alignées derrière ce désir.

Phil Spencer à été interviewer par le magazine Fortune. Au cours d'une longue durée (40 minutes) le vice président du gaming de chez microsoft admet les difficultés qu'il on eu avec les first party cette génération et il promet de faire mieux par diverses améliorations.-Racheter/ouvrir des nouveux studios.-Recruter des employés plus talentueux chez les studios existant et les nouveaux.On peut prendre l'exemple de The initiative, Playground Games ou encore 343 industries qui recrute des personnes talentueux dans leur studios pour faire de biens meilleurs jeux.