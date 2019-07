C'est par le biais du micro du magazine EDGE que Jason de Heras, le designer de combat en chef, se confie sur l'orientation de Star Wars Jedi : Fallen Order. Même si on se doute que le jeu sera un peu plus accessible, d'après Jason de Heras, le titre de Respawn proposera des mécaniques similaires à la toute dernière production de FromSoftware.



"Je pensais que c’était assez osé, mais aussi un peu rassurant de savoir que l’on pouvait faire ce type de jeu sans barre d’endurance. Ils (FromSoftware) vous laissent attaquer, ils vous laissent rouler, ils vous laissent faire tout cela librement - et ensuite l’IA vous dira si vous faites ce qu’il faut. Cela vient nous confirmer que vous n’avez pas à délimiter tout ce que le joueur fait ; laissez-le avoir un peu plus de liberté d’action, puis laissez l’IA leur donner une tape sur le poignet ou un coup de poing au visage. C’était une chose positive pour nous de savoir qu’il existait un jeu similaire au nôtre. Très similaire."

D'ailleurs, Stig Asmussen, directeur de Star Wars Jedi : Fallen Order, confirme les propos de Jason de Heras et ajoute également que le titre de FromSoftware a été pour eux une grande source d'inspiration.



"Je suis un grand fan de FromSoftware depuis King’s Field. King’s Field II est même l’un de mes jeux préférés. Mais il ne s’agit pas ici de ce que l’on aime dans un jeu et d’essayer ensuite de faire le jeu soi-même. Il s’agit plus de savoir : que pouvons-nous garder de ce qu’il y a de plus sympa dedans ?"



Il semblerait donc que les mécaniques de combat du prochain jeu Star Wars s'approchent grandement du dernier jeu en date de FromSoftware et ce n'est pas pour nous déplaire. En effet Sekiro : Shadows Die Twice a su convaincre les joueurs comme la presse en nous délivrant un titre original basé sur les esquives et surtout sur un système de parades pointilleux.