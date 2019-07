*Possibilité de régler la luminosité et le contraste du HDR directement depuis votre console.



*Possibilité de composer des groupes de 16 joueurs au lieu de 8 en mode Party, une qualité améliorée pour le chat vocal et une meilleure stabilité du réseau de communication.



Avant de la déployer à tous les joueurs, la MAJ est mise à disposition seulement pour les membres du PlayStation Preview Program. Si vous avez des amis qui font partie de ce cercle privé, n'hésitez pas à les solliciter : chaque joueur retenu peut partager un code jusqu'à vingt fois, pour permettre de tester les nouvelles fonctionnalités Party en conditions réelles. À noter que, le temps de cette bêta, il ne sera pas possible aux joueurs y participant et ceux n'y ayant pas accès d'intégrer le même groupe Party.



Sinon, cette version d'essai de la mise à jour système apporte une nouveauté inattendue : désormais, après chaque téléchargement de patch (pour la console et non des jeux), il ne sera plus nécessaire de redémarrer sa PS4 pour en profiter, car celui-ci sera « automatiquement installé après le téléchargement » si l'option dédiée est activée dans les paramètres. Cela ne devrait pas nous changer la vie, mais au moins accélérer le processus de mise à jour, jamais très stimulant pour le joueur. Quant à la date de sortie du firmware 7.00 pour le grand public, elle n'a pas encore été dévoilée.