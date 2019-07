Anime

Il y a une semaine, un incendie criminel devastait le studio le studio 1 de Kyoto animation, tuant des dizaines de personnes(et étant le plus gros meurtre de masse au japon depuis la fin de la seconde guerre mondiale).Après une semaine, on peut commencer à faire un bilan pour se rendre compte au delà de la terrible catastrophe humaine, de l'impact que ça risque d'avoir sur le studio et l'animation jap en général.Pour le bilan humain, la moitié du personnel présent dans le bâtiment est mort soit 20% des effectifs totale du studio.Le reste du personnel du batiment sont quasiment tous blessé dont 10 autre sont gravement blessés(sans certitude d'être capable de reprendre le travail).Autant dire que continuer la production d'anime pour le studio va être difficile, surtout vu comment Kyoto animation travaillait(c'est le studio se reposant le plus sur des animateur salariés)Parmi les animateurs et réalisateurs confirmés comme étant sains et saufs, il y a:: réalisateur de Kyoukai no Kanata et coréalisateur de Violet EvergardenRéalisatrice de K-ON et a Silent VoiceRéalisateur de Air, Haruhi, Clannad, Kanon, Chuunibyo et Sound euphoniumhara designer et directrice de l'animation de Amagami Brillant Park, Kyoukai no Kanata et Dragon Maidchara designer et directrice de l'animation de Violet Evergardencependant, il est quasiment certains que 2 grands réalisateurs du studio sont morts, vu que leur familles ont déclaré ne plus avoir de nouvelles d'eux depuis l'incendie.Ces 2 réalisateurs sont:, réalisateur du film Haruhi, de Full metal Panic fumoffu et Second Raid, Lucky Star, Dragon Maid, Amagi Brillant Park et Hyouka.Il s'agissait clairement d'un des plus talentueux réalisateur du studio voire le plus talentueux.:vétéran de l'animation ayant bossé sur Akira et le tombeau des luciole, réalisateur de Munto, le premier anime du studio et actuellement en charge de former la jeune génération d'animateurs du studio (dont une grosse partie ont peri vu que la plupart bossait au studio 1)On est aussi sans nouvelle de(chara designer et directrice de l'animation d'Haruhi saison 1 et de Sound Euphonium), de(réalisatrice de Violet Evergarden et considérée comme la relève du studio) et(chara designer et directeur de l'animation de Free, Nichijou, A Silent Voice, Liz et l'Oiseau bleu et Hyouka) mais on espère seulement que c'est dû à la volonté du président du studio de garder la liste des victimes secrète afin de préserver leur famille et qu'elles sont en vie, sinon, Kyoani a peut de chance de se remettre d'autant de pertes dans ses membre éminents.Membres éminents qui d'ailleurs n'auraient pas dû se trouver dans le bâtiment le 18 juillet, ils y étaient juste pour une réunion extraordinaire pour la production d'un anime sur les jeux paralympiques.Au niveau perte matériel, les pertes sont encore énorme, tout ce qui se trouvait dans le bâtiment est perdu que ce soit matériel ou dessin, hors c'était là bas qu'étaient animés la plupart de leur productions.Bref tout les projets en cours (saison 2 de Dragon Maid, film final de Sound Euphonium, film Violet Evergarden, film Free,20 Seiki Denki Mokuroku) vont devoir repartir de zéro si même ils peuvent être relancés( vu les pertes matériel et humaines y compris dans le personnel dirigeant, ce sera très très difficile)Et c'est d'autant plus dommageable de telles pertes que Kyoani était surement le studio d'animation jap à l'environnement le plus sain.C'est un des rare studio d'animation a avoir des animateurs et réalisateur réellement employés ayant un salaire, mais en plus contrairement à Ufotable(autre studio ayant des animateur touchant un salaire), il laissaient à leur staff une vraie liberté créative et privilégiaient les productions originales et contrairement à Toei animation(qui a aussi des animateurs salariés) le studio ne bossait pas avec des délais de l'enfer afin que les conditions de travail dans le studio restent bonnes.Et le pire c'est que ces bonnes conditions de travail ont alourdi le bilan humain, car dans la majorité des studios d'animation sans salarié, les animateurs bossent chez eux et ne viennent au studio que pour rendre leur planche.Bref, même si Kyoani arrive a se remettre de la catastrophe, il y a peu de chance qu'ils puisse continuer a travailler comme avant et ce sera la perte du studio le plus progressiste pour l'avenir de l'animation japonaise(il était d'autant plus progressiste que c'était un des rare studio d'animation majoritairement composé de femmes) et que pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise, il y a peu de chance que d'autre studio suivent leur exemple et permettent à leur animateurs de se réunir pour travailler ensemble.Maintenant, il ne nous reste plus qu'a attendre une semaine que les test ADN sur les victimes soient finis pour savoir avec plus de certitudes sur leur identités.Malgré la catastrophe, le Studio a décidé de maintenir l'avant première en Allemagne du film Spin off à Violet Evergarden, le 3 et 4 aout prochain.