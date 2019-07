Avec la fin de la huitième génération de consoles, nous arrivons à un nouveau tournant de l'histoire de l'industrie vidéoludique. Sony, Microsoft et même quelques nouveaux acteurs tels que Google préparent leurs prochains appareils et certains studios comptent bien en profiter pour surfer sur deux vagues en même temps.



Nous apprenons aujourd'hui que Dying Light 2 sera disponible sur nos consoles actuelles, mais également sur celles de la prochaine génération. Il s'agira ainsi d'un titre cross-gen, comme l'a confirmé le studio Techland à nos confrères de de WCCFTech, précisant que cela était prévu depuis le début. Malheureusement, il est encore trop tôt pour nous en dire plus sur les prochaines machines, mais l'équipe espère rester en 1080p sur le PlayStation 4 Pro et Xbox One X.



"Techland surveille toujours les derniers jouets ! Pour être plus précis, oui, le plan depuis le début de la production était de faire de Dying Light 2 un jeu cross-gen. Pour la Xbox One X et la PlayStation 4 Pro, nous voulons tourner en full HD. Il est trop tôt pour parler des fonctionnalités exclusives pour les consoles plus puissantes, mais notre top priorité est d'offrir une expérience fluide (Parkour, combat...).