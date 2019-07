Cyberpunk 2077 continue de nous offrir des informations au compte-gouttes. Après des petites précisions sur le mode hardcore ou encore sur les religions dans le jeu, le titre de CD Projekt Red compte bien en dévoiler un peu plus lors de la Gamescom 2019.



En effet, si vous vous promenez dans les rues de la ville de Cologne du mercredi 21 août jusqu’au samedi 24 août, il sera possible de faire un petit détour jusqu'au stand du studio polonais pour voir du gameplay en direct. Cyberpunk 2077 sera joué sur scène devant un public pendant ces quatre jours. En parallèle, la presse pourra également participer à des sessions privées avec les développeurs.



On se donne donc rendez-vous le 21 août prochain pour plus d'informations.

Sorow lors de la présentation.