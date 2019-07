Déjà maintes fois remaniée, l'interface de la Xbox One va être à nouveau repensée. Sur son blog officiel, le constructeur présente un nouvel écran d'accueil que les membres du programme Xbox Insiders peuvent dès à présent adopter avant le déploiement officiel.



Comme vous pouvez le constater ci-dessous, le changement majeur est la suppression de la navigation par onglet. Les boutons Xbox Game Pass, Mixer et Xbox Store sont regroupés sur la gauche sous la forme de tuiles, tandis que les jeux lancés récemment sont alignés en haut de l'écran. On nous promet ainsi une navigation plus fluide pour accéder aux différents éléments et une meilleure visiblité. L'autre modification concerne les commandes vocales. Exit Cortana, qui va disparaître de la console : comme pour Alexa, il sera nécessaire de passer par un périphérique extérieur (application Windows, Android ou iOS).

L'ancienne interface.

La nouvelle interface.