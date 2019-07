J'ai désormais la confirmation que mon joycon gauche est touché par ce problème qui touche pas mal d'utilisateur.En ayant dans le calibrage des joystick on vois clairement que la petite boule verte vibre très légèrement quand il est incliné vers le haut ou le bas.En revanche aucun problème avec celui de droite.Sachant que j'ai déjà eu des problèmes avec les joycon fourni avec la console, mais que étant hors garantie je n'ai pas eu le choix d'en racheter au prix fort(80 euros aie)Ceux-ci n'ont même pas trois mois, c'est triste...Espérons que Nintendo prendra le problème en charge!Cette fois plus question de passer à la caisse.PS : j'ai réalisé une petite vidéo histoire de bien montrer le problème :

Who likes this ?

posted the 07/25/2019 at 05:54 AM by ouroboros4