Sorti il y maintenant plus de trois ans, Overwatch a sans aucun doute popularisé le principe des lootboxes auprès du grand public, avant que les premières remises en question n'apparaissent.



D'après les données recueillies par SuperData, et relayées par PCGamesN, ces dernières, accompagnées des jetons Overwatch Leagues, auraient permis à Blizzard de récupérer plus d'un milliard de dollars. Pour le moment, la répartition de la somme entre les différents types de microtransactions n'est pas connue, mais l'ancienneté des coffres parle pour elle. Quand on constate de tels chiffres, on comprend facilement que les éditeurs défendent le principe, qui fait face à de très nombreuses critiques et à divers projets de loi.