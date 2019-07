L'acteur néerlandais Rutger Hauer est décédé à l'âge de 75 ans. Il est célèbre pour son rôle de Replicant dans le film Blade Runner de Ridley Scott sorti en 1982.Petit extrait d'une de mes scènes préférées du cinéma et peut-être mon film favoriet un résumé de sa filmographie

posted the 07/24/2019 at 05:17 PM by chronokami