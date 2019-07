Maintenant que nous nous sommes dédouanés, il est temps de parler de ces « révélations » qui affirment sans sourciller que la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, annoncée durant l’E3 2019, sortira vers la fin de l’année 2020 ou au plus tard début 2021. Nous nous passerons de faire tout commentaire à ce sujet puisque les internautes adeptes de ce forum se sont déjà chargés de montrer leur scepticisme à grand renfort de mots crus.



Histoire de ne pas se démonter, celui à l’origine de cette rumeur affirme carrément que Nintendo a opté pour un nom définitif qui serait Breath of the Darkness. Une faute de goût que nous avons du mal à imputer à Nintendo et qui sent effectivement bon la fake news du moment. Nous vous épargnons la description « officielle » qui évoque un monde en ruine, une malédiction millénaire et un pouvoir sombre qui émerge.



La même rumeur repousse les limites en annonçant du même coup l’arrivée d’une future Switch, d’une puissance équivalente à celle d’une PlayStation 4. Cette console, soi-disant connue sous le nom de code Switch 2, serait uniquement destinée à un rôle de console de salon à l’inverse de la Switch Lite. Sa date de sortie ne serait pas encore déterminée, mais selon la rumeur, Nintendo espère faire coïncider l’arrivée de la machine avec le futur Zelda. Reste à savoir si tout cela est vrai, mais le doute est plus que jamais permis. Notez que pour la Switch 2, l’auteur des spéculations prévoit une annonce officielle pour 2020.