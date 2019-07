IGN a pu s'entretenir avec Sam Lake, l'un des cadres de Remedy, notamment responsable du scénario d'Alan Wake. Lorsque vient l'inévitable question sur une suite du survival-horror, il répond simplement : "je veux la faire". Il est toutefois conscient que de nombreux facteurs doivent être pris en compte et que les attentes sont grandes :



"J'ai l'impression que la barre est plus haute, en quelque sorte. Si une suite se fait un jour, les choses devront être faites de la bonne manière. Tout doit pouvoir se mettre en place parfaitement, ce qui est assez compliqué. Tellement de choses doivent s'aligner avant que le feu vert puisse être donné pour ce type de gros projet. Mais j'espère qu'un jour..."



Des portes ouvertes, une nouvelle fois : en juin 2018, le développeur Mikael Kasurinen déclarait penser que "tout le monde chez Remedy aime cette licence et veut voir un nouveau jeu Alan Wake". De son côté, le directeur de la communication Thomas Puha confiait qu'un Alan Wake 2 était bien en chantier à un moment donné, mais que "cela n'a pas marché".



Rappelons que si Alan Wake est né d'un partenariat avec Microsoft, Remedy possède les droits d'exploitation de la licence et, depuis début juillet, les droits de publication. Pour l'heure, le studio est occupé à préparer la sortie de Control, leur TPS surnaturel prévu pour le 27 août prochain.