Nouvelle information sur l'affaire des joycons défectueux.Une note interne circule chez Nintendo qui demande aux services clientèles de réparer gratuitement (garantie ou non!) les joycons présentant des défauts.La note (qui à été fourni par un anonyme au site Vice.com) indique que ceux qui ont payés une réparation peuvent être remboursés en suivant une certaine procédure.Bref, une certaine forme d'aveux donc, en espérant que Nintendo confirme cela via un communiqué... et en espérant que les joycons qui arriveront dans les rayons prochainement seront des nouveaux modèles sans ce défaut.Il faut croire que la menace de la class action à eu son effet.