Sorti il y a quelques jours sur iOS, Sky : Children of the Light arrivera bientôt sur les appareils Android. Mais discrètement, Thatgamecompany a annoncé d'autres supports à venir.



En effet, en dessous d'un paragraphe dédié à la préinscription sur Android sur son blog, le studio laisse une petite mention au sujet de ces prochaines plateformes. On peut ainsi lire que Thatgamecompany donnera des nouvelles prochainement en ce qui concerne la tvOS, le macOS, le PC et les consoles, même si ces dernières ne sont pas précisées. Patience donc, les nouvelles ne devraient pas tarder à tomber.