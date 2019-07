Salut,Je vends Jump Force sur PS4 Version Asia avec voix japonaises et sous titres multilangues (français, anglais etc ...), les menus & textes du jeu sont donc en français. En excellent état, comme neuf.La version française vendu en france est identique, uniquement voix japonaises et sous titres multilangues également.Quelle est donc la différence entre la version que je vends (Asia Version) et la version Française ? Aucune, excepté que l'arrière de la boîte est en Anglais. Pour le reste, tout est identique.Envoi en lettre suivie, frais de port offerts. Paiement Paypal.Acheté durant un voyage en Inde, j'ai toujours la facture du magasin.Me contacter par MP, je réponds rapidement.