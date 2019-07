Ce week-end, nous vous parlions d'une possible action en justice d'un cabinet d'avocat américain contre Nintendo, en raison des problèmes liés aux Joy-Con de la Nintendo Switch. Après avoir appris le dépôt des documents lançant la procédure, Nintendo a réagi.



Dans un premier temps, Nintendo a dû encaisser une baisse de 3% du cours de son action en bourse. Ensuite, le constructeur a décidé de mettre à jour sa page d'assistance, afin d'y intégrer un lien, dédié aux soucis engendrés par des Joy-Con défectueux. De plus, l'entreprise a fourni un communiqué à nos confrères de Kotaku, dans lequel on peut lire :



"Chez Nintendo, nous sommes très fiers de créer des produits de qualité et nous les améliorons constamment. Nous sommes au courant de rapports récents selon lesquels certains contrôleurs Joy-Con ne répondent pas correctement. Nous voulons que nos consommateurs s’amusent avec Nintendo Switch, et si quelque chose ne permet pas d'atteindre cet objectif, nous les encourageons toujours à visiter le support afin que nous puissions aider."



Pas sûr que cette déclaration suffise à inciter au retrait de la plainte, mais on sait au moins que Nintendo n'ignore pas le problème. Reste à savoir comment l'entreprise réussira à se défaire des problèmes matériels de ses manettes, présents depuis la sortie de la machine en 2017.