L'EVO annonce sur son twitter qu'ils ont désormais un nouveau partenariat avec "Playstation" pour cette édition 2019 et que 8 jeux sur 9 se joueront sur PS4 (le meilleur et le plus populaire jeu de fight étant exclu à la Switch... ou pas!! brûle, brûle...)En effet, "PS" devient officiellement un sponsor de l'évènement et promet de communiquer plus d'infos "prochainement". Une annonce est attendu en tout cas durant l'évènement début aout.Hors sujet, mais il semblerait que de très nombreuses annonces se feront durant cet EVO:Ono a promis de venir avec du lourd pour SF5, Harada a teasé quelque chose pour Tekken 7, Oda (SNK) aurait également laissé entendre qu'il montrera quelque chose et la rumeur la plus folle concerne Sakurai qui pourrait également faire une annonce.