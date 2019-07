Anecdotes

Spoiler :



Les boss que vous affrontez représentent une personnalité de Ruvik. Le gardien avec son casque sur la tête représente le secret qu’il essaie de cacher, le sadique (celui à la tronçonneuse) représente l’homicide, la fille aux longs cheveux est basée sur les souvenirs de sa soeur et enfin le boss final représente son envie de rester caché du monde.



Easter eggs et références de The Evil Within.



Concepts arts de Tatiana Concepts arts de Tatiana







Concepts arts du marchand et de la chaise. Concepts arts du marchand et de la chaise.



Concept Art de l’homme-phare. Concept Art de l’homme-phare.



Concepts arts de quelques zones de l’hôpital psychiatrique. Concepts arts de quelques zones de l’hôpital psychiatrique.



Concept art du jardin de Beacon. Concept art du jardin de Beacon.

--------------------------------------------------------------------------------

Le masque de Corvo.

Un robot de Wolfenstein: The New Order.

Une réplique du lance-roquette du jeu Quake.

Une figurine de Vault Boy.

Une figurine du personnage de Doom.

Le symbol de The Elder Scrolls Online.

Un mug avec le logo du TranStar tiré du reboot de Prey.

Un jouet du gardien de The Evil Within.

Il existe plusieurs liaisons entre Ruvik et Freddy Kreuger, la première est qu’il s’agit du même acteur pour le remake de 2010. Les deux personnages sont brûlés au visage,ils sont fous et les deux ont également tenté de manipuler un personnage, Freddy sa fille et Ruvik Sebastian.Les monstres sont basés sur des maladies mentales. Par exemple, ceux avec deux têtes représentent la schizophrénie.Il y a de nombreuses références à Resident Evil:La première est le nom: The Evil Within est une autre phrase qui veut dire exactement la même chose que Resident Evil.À un moment donné, Sebastian doit survivre à une agression dans une maison comme Leon et Luis dans Resident Evil 4.La zone où Sebastian affronte le monstre à la tronçonneuse fait énormément penser au petit village que Leon visite dans le 4e épisode de Resident Evil.Tout comme Leon, Sebastian perd son manteau au cours de son enquête.Le premier “zombie” que vous rencontrez dans The Evil Within est une référence très claire au premier zombie rencontré dans Resident Evil.The Evil Within semble avoir trouvé son inspiration dans les prototypes de Resident Evil 4. En effet ce dernier a beaucoup changé de direction et l’une des versions présentées montrait Leon combattre des hallucinations en plus des zombies.Le jeu a radicalement changé au cours du développement:À l'origine, il était prévu qu'il s'agisse davantage de science-fiction avant que Shinji Mikami ne devienne le réalisateur.Le jeu devait à l'origine se dérouler en Espagne. Cela explique pourquoi de nombreux personnages portent des noms espagnols comme Castellanos, Victoriano, Jimenez et Gutierez.Tatiana a failli disparaître au cours du développement, car son personnage a été pensé comme simple infirmière travaillant dans un hôpital psychiatrique. Elle fera finalement son retour à la fin du développement avec un rôle plus important.Une marchande a été envisagée à un moment donné dans le jeu. Comme Resident Evil 4, Sebastian devait la rencontrer à certains moments dans le jeu afin d’avoir de nouvelles armes et améliorer ses compétences. La particularité de ce personnage était que son design évolué au fur et à mesure que le l’histoire avancée.Finalement, l’équipe de développement a décidé de rompre avec le marchand classique en y intégrant la chaise.Juli Kidman et Joseph Oda étaient à l'origine censés être des prisonniers qui devaient rejoindre Sebastian au cours de l’histoire et non ses collègues.Un monstre a été supprimé au cours du développement, il s’agissait de l’homme-phare. Ce dernier a été retiré car, il ressemblait trop au gardien.Selon l’artbook, Sebastian et Juli devaient à l'origine être respectivement espagnols et français. Il est également possible d’y apprendre que Joseph est marié et a un enfant, mais cela n’est jamais dit dans le jeu.D'après le twitter d'Ikumi Nakamura, Joseph devait mourir en cours de l’histoire. Nakamura n'a pas apprécié et a dit au réalisateur qu'elle ne lui pardonnerait jamais si Joseph mourait.Il était prévu que l'hôpital psychiatrique soit beaucoup plus grand afin que le joueur puisse l’explorer.Enfin, il existe des concepts arts du jardin de Beacon qui n’aura jamais été intégré au jeu probablement par manque de temps.Bizarrement, Tango Gameworks, utilise le idTech 5, un moteur adapté pour les jeux à la première personne et tournant à 60 fps. Il s’agit en fait une question de temps et d’argent. En effet Tango Gameworks appartenant à Bethesda ne souhaitait pas perdre de temps à créer son propre moteur qu’ils ont décidé d’utiliser le idTech 5.Le jeu est sorti un vendredi 13 octobre ce qui correspond à une date très appropriée pour ce genre de jeu.Le monstre au lance-flamme que vous affrontez était censé apparaître dans le premier jeu, mais à cause des contraintes de temps, il sera gardé pour cet épisode.Au cours de l’aventure, il est possible de trouver des objets de d’autres jeux édités par Bethesda en voici la liste.Contrairement au précédent opus, l’équipe a décidé de créer son propre moteur pour cette suite le STEM Engine.Si vous complétez toutes les améliorations de Sebastian, une animation avec Tatiana sera lancée afin de célébrer cet exploit.Il est possible de porter les lunettes de Joseph en appuyant sur carré (pour la Playstation) ou X (pour la Xbox) sur la diapositive le concernant.