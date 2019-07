Hải đăng Hòn Chút trên đảo Bình Hưng - điểm check-in trên cao cực kì ấn tượng trong tour du lịch tứ bìnhBình Hưng là hòn đảo nhỏ nằm trong bộ Tứ Bình nổi tiếng của Nha Trang. Đến với Bình Hưng theo tour du lịch tứ bình hành khách sẽ không thể không đến thăm hải đăng Hòn Chút. Ngọn đèn biển với tuổi thọ hơn 100 năm này chắc chắn sẽ mang lại cho bạn nhiều ấn tượng khó phai, hứa hẹn một kì nghỉ ngơi chuyến tham quan thật ý nghĩa vào dịp hè sắp tới. Cùng chúng tôi tìm hiểu đôi nét về hải đăng Hòn Chút – điểm check-in cực kì ấn tượng trong chuyến du lịch tứ bình sắp đến qua bài viết sau đây.source:Xem thêm ngay tại: du lich cam ranh Hải đăng Hòn Chút tư lâu đã được xem là biểu tượng của đảo Bình Hưng hoang sơ, mộc mạc. Tại đây kể từ ngày được xây dựng cho đến hiện nay, ngọn hải đăng này đã trở thành nguồn chiếu sáng chính dẫn đường cho không biết bao nhiêu lượt tàu thuyền đi lại qua hòn đảo Bình Hưng xinh đẹp này, góp phần quan trọng bảo vệ cho ngư dân bám biển trở về bờ bình an và cũng đã trở thành niềm tự hào của nhân dân nơi đây mỗi khi được nhắc đến ngọn hải đăng này.Chắc chắn sẽ có nhiều các bạn tour tứ bình cam ranh thắc mắc và đặt câu hỏi về tên gọi hải đăng Hòn Chút vì bởi nghe tên khá lạ. Thực ra hòn đảo Bình Hưng còn được gọi theo một cái tên khác là đảo Hòn Chút hay Hòn Tý vì thế người dân ở tại đây đã lấy tên gọi khác của hòn đảo đặt luôn tên cho ngọn hải đăng trên đảo. nằm trong địa phận của thôn Bình Hưng, thuộc xã Cam Bình, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, ngọn hải đăng này đã được thi công xây dựng từ năm 1988 nhằm mục đích giúp chiếu ánh sáng và chỉ đường cho tàu thuyền qua lại trong đêm tối biết lối đi cũng như tránh va chạm vào các tàu thuyền khác trên biển. Ngọn hải đăng này được ví như một người mẹ luôn bao bọc, chở che cũng như bảo vệ cho sự an toàn của những người con – là ngư dân tại đây ra khơi bám biển được trở về bình an sau những chuyến đi dài.source:Xem thêm ngay tại: Tourchulam - Tour du lịch Cam Ranh số 1 Việt Nam Đến Bình Hưng, để lên được ngọn hải đăng Hòn Chút, hành khách có thể chọn đi bằng xe máy cá nhân hoặc ở dưới cảng cũng có dịch vụ xe điện giúp chở bạn lên tận nơi nhé. Với chiều cao của ngọn hải đăng này lên đến 16m nên khi hành khách ghé thăm nơi này chắc chắn khách du lịch sẽ có cái nhìn bao quát và toàn cảnh nhất về hòn đảo nhỏ Bình Hưng trong tour du lịch tứ bình.Khi các bạn leo lên đến tầng trên cùng của ngọn hải đăng này du khách sẽ thấy một khung cảnh cực kì hùng vĩ hiện ra trước mắt mình. Chắc chắn hành khách sẽ phải trầm trồ và thán phục với vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên đã rất ưu ái khi ban tặng cho vùng đất này. Từ hải đăng Hòn Chút nhìn ra xa du khách sẽ thấy những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, nhấp nhô, bao quanh hòn đảo nhỏ này, lại gần hơn sẽ thấy một màu xanh trải dài khắp nơi của bầu trời, màu xanh của nước biển và màu xanh của núi rừng, tất cả đều kết hợp lại để tạo nên một bức tranh sơn thủy đẹp tuyệt vời đến không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.Nếu có điều kiện và thích trải nghiệm, hành khách có thể đứng ở ngọn hải đăng Hòn Chút này và ngắm nhìn cảnh biển Bình Hưng vào lúc sáng sớm để có thể thấy rõ hơn những tia nắng mặt trời, bình minh đang ló rạng từ phía chân trời xa xa kia, thấy mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển và soi sáng khắp địa điểm, mặt trời lên xua đi cái tối tăm của biển cả lúc về đêm, rồi quan sát kĩ hơn các con tàu đang nhộn nhịp qua đi qua lại tấp nập trên cảng vịnh Cam Ranh. Lúc ấy, du khách sẽ thấy nhịp sống hối hả của ngày mới đã bắt đầu rồi đấy.Đứng từ ngọn hải đăng Hòn Chút theo tour tứ bình hải đăng, ngoài việc sẽ thấy rất đã mắt với khung cảnh thiên nhiên cực kì tuyệt vời, bạn còn có thể tha hồ ngửi thấy mùi mằn mặn của biển cả được những cơn gió thổi về từ biển, được nghe tiếng sóng biển vỗ vào vách đá, bạn nhớ nhắm mắt lại và cảm nhận thật trọn vẹn khoảnh khắc cực hoàn mỹ này để thấy cảm giác ngây ngất khi đến địa điểm này.Nếu bạn đã đến du lịch, đi đến khám phá những nét hoang sơ của đảo Bình Hưng xinh đẹp nhưng lại bỏ qua việc thăm quan hải đăng Hòn Chút thì đó sẽ là sự nuối tiếc. khi đến đây không chỉ là địa điểm chỉ đường thắp sáng, dẫn lối trên biển cho không biết bao nhiêu tàu thuyền qua lại quanh đảo Bình Hưng, mà còn giúp các bạn khi đến đây có thể chiêm ngưỡng hết toàn cảnh biển trời cực kì rộng lớn, bát ngát, mênh mông, mang vẻ đẹp đến mê hồn và các bạn sẽ tích lũy được cho mình những kỷ niệm đáng nhớ với tham quan Bình Hưng theo tour tứ bình giá rẻ vào dịp hè này.source:Xem thêm ngay tại: https://medium.com/tourchulam/ban-can-phai-chuan-bi-gi-cho-tour-du-lich-cam-ranh-sap-den-1d0ef43c2d8c

