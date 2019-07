Je souhaite partager librement mon avis sur Samurai Shodown (PS4). Bon ben sans plus attendre c'est parti les ami(e)s.Après un KOF XIV très moche mais très fun, et un SNK Heroines ( lol ) à peine plus soigné mais pas agréable à jouer du tout (le pire jeu SNK selon mes critères), la société d'Osaka avait attendu le Tokyo Game Show pour annoncer son prochain grand hit: Samurai Shodown/Spirits.Je me posais beaucoup de question sur ce qu'allait être ce titre, mais depuis que j'ai passé quelques heures à trancher du CPU et passé du temps à quelques versus (ou JE me suis fait trancher!), je vais y aller franco: SS est l'un des meilleurs jeux de combats de cette génération, avec Dragon Ball Fighter Z et Street Fighter 5 (Smash Bros étant god-tiers)Vous pouvez donc oublier tout les anciens Samurai Shodown en 3D qui ont été développés autrefois, ils font vraiment figures de bouse cosmique à côté de cet épisode développé avec grand talent.SS est un reboot du 1er volet apparu en 1993 en arcade et en Neogeo, tout est fait pour nous le faire comprendre, de son intro jusqu'au casting. On notera 2 absents du volet d'origine: Gen-An Shiranui et Wan-Fu, mais ce dernier est prévu dans le season pass.On gagne au change puisque 3 tout nouveaux personnages sont intégrés et ils sont plutôt cools:Darli Dagger, Yashamaru Kurama et Wu-Ruixiang.A cela s'ajoute 3 personnages déjà présents dans d'autres volets de SS. Il faut le préciser car ils étaient absents du 1er volet.Il s'agit de Genjuro (SS2), Shiki (SS64) et Yoshitora (SS5).Bref, un total de 15 personnages jouables directement, 1 boss et 4 personnages qui arriveront prochainement en DLC.PS: Le nombre de personnages peut sembler faible pour certains, et c'est probablement l'un des rares angles sous lequel on peut attaquer ce jeu.Développé sur l'UE4, SNK à fait un bond de géant depuis KOF XIV: SS est vraiment très agréable à regarder, le jeu fait péter les couleurs, les différents effets en jettent, et l'animation des personnages est très raisonnable.Je ne ferai pas de comparaison hasardeuse avec d'autres jeux de combats comme certains sites spécialisés ont pu le faire (SS étant un jeu de combat à l'arme blanche!), mais une chose est sûre: SNK a parfaitement respecté ce qui se faisait dans les volets 2D développés dans les années '90 et début 2000 et l'ont parfaitement retranscrits dans ce SS 2019: après plusieurs essais, on peut enfin dire que le passage de la 2D à la 3D est une réussie pour cette série.VSPour ce qui est du gameplay, il devrait satisfaire le plus grand monde car SS n'est pas un jeu avec des combos à rallonges et des modes à activés pour atteindre les 100 milliards de hits.Il y a bien entendu (comme dans tout les jeux de combats!) des barres qui remplies, permettent d'activer une super attaque.Je n'ai pas suivi toute l'actualité du jeu depuis sa sortie, je sais que SNK a procédé à quelques réglages via une maj (notamment pour le jeu en ligne), mais dans l'ensemble, les joueurs ne semblent pas se plaindre de personnages super pétés (comme l'était Sagat par exemple dans SF4).Bref, ce SS m'a convaincu que SNK à bel et bien gardé des grands talents (après KOF XIV, j'avais un doute).Je ne dirai pas que ce SS tient du miracle, mais il faut clairement avoir une grande connaissance de la série et une certaine passion pour produire un volet qui met tout le monde d'accord (certains fans de la série assez sceptiques à son annonce sont très satisfaits de cet épisode!).Selon une interview du directeur du jeu, l'équipe actuelle a discuter avec l'équipe d'origine (SS 1993) afin de réaliser le meilleur SS possible et de mon humble et inutile avis, cela se voit et c'est une très bonne chose.Mes notes:Graphismes: 17/20Musique: 18/20Gameplay: 18/20Contenu: 15/20PS: SNK a confirmé l'arrivé de Samurai Shodown - Neogeo Anthology en automne, une compilation qui regroupe tout les volets 2D de la série parue sur Neogeo.Cette "anthologie" paraitra sur PS4, Switch, Xbox One et PC et sera porté par Digital Eclipse (SF 30th Anniversary notamment)