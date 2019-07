Cygame organise un petit live le 3 août durant son festival dédié à Granblue Fantasy.C'est l'occasion pour Cygames de nous dévoiler des informations et des dates précises pour ses deux prochains jeux à savoir Granblue Relink et Versus lors de l'event Granblue Festival. Même si je doute que les deux sortes en 2019.Granblue Relink qui a disparu des radars après nous avoir montrer des belles promesses. Espérons que ça ne sent pas le pétard mouillée. J'attends vraiment ce JRPG. :P