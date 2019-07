Yo! Bien ou bien? Pas trop chaud? Bref je vous met l'article de Cowcotland qui est bien plus loquasse que moi pour cette formidable machine."Originest un assembleur américain qui aime repousser les limites et son dernier projet est totalement loufoque !Son nom le New Big O 2.0 laisse présager un projet fou et c'est le cas. Puisque l'assembleur a tout simplement fusionné toutes les plateformes de jeux actuelles dans une seule machine, une Xbox One X, une PS4 pro, une Switch et un ordinateur haut de gamme. On découvre un système de watercooling avec le respect des couleurs selon les univers. La machine embarque un switch pour une sortie HDMI unique, afin de changer d'univers sans changement de câble ou d’entrée sur le moniteur."N’oubliez pas de vous rafraîchirFuck les Maths!