Le nouveau mal du siècle cette maladie pas encore très bien connue de tous fait des ravages et toujours plus chaque année. Le réchauffement climatique n'aide pas les choses, dans les prochaines années les cas, risque de ce multiplier. Petit article de prévention, car mine de rien je ne sais pas qui à dit un jour les petites bête ne mange pas les grosses ? Foutaises... Rien n'est plus dangereux que les bactéries. Le lien ci-dessous : https://www.rtl.fr/actu/international/maladie-de-lyme-une-experience-militaire-americaine-qui-a-mal-tourne-7798059441

posted the 07/22/2019 at 11:38 AM by biboys