D'un point de vue global, le géant américain affiche comme toujours des chiffres colossaux : un chiffre d'affaires annuel de 112 milliards d'euros (en hausse de 14%) et un bénéfice net de 34,7 milliards d'euros (en hausse de 137%). "Une année fiscale record", souligne simplement le CEO Satya Nadella, notamment grâce à l'explosion des revenus liés au cloud (OneDrive, Office 365, location de serveurs, etc). "Les revenus commerciaux du quatrième trimestre liés au cloud ont augmenté de 39% pour un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars, ce qui constitue notre plus gros trimestre jamais réalisé", explique Amy Hood, CFO de Microsoft. Sur ce dernier quart de l'année fiscale, la branche jeu vidéo a accusé le coup avec un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros, soit un déclin de 10% par rapport à la même période un an plus tôt. Les ventes de consoles ont notamment chuté de 48% malgré le lancement de la Xbox One S All Digital, tandis que la catégorie des jeux et des services a reculé de 3% "principalement à cause d'un jeu tiers", que l'on imagine sans peine être Fortnite. Ce déclin est toutefois partiellement compensé par la hausse des abonnements, nous précise-t-on. Aucune donnée n'est malheureusement communiquée concernant les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass, lequel s'est offert une nouvelle formule sur PC en juin dernier.



En dépit de ces difficultés sur le dernier trimestre, le bilan reste positif. Microsoft a bouclé le mois de juin avec un nouveau record d'utilisateurs actifs du Xbox Live (toutes plateformes confondues, PC, Xbox et mobiles) : 65 millions, contre 63 millions un trimestre plus tôt et 57 millions en juin 2018. Sur l'année fiscale complète, la division jeu vidéo de Microsoft a continué sa croissance avec un chiffre d'affaires record de 10 milliards d'euros (contre 9,1 milliards d'euros l'année précédente). Pour l'exercice en cours, qui se terminera en juin 2020, Microsoft anticipe un chiffre d'affaires en légère baisse avec un déclin des ventes de consoles logiquement encore plus prononcé, avant de repartir de plus belle grâce au lancement du Projet Scarlett, prévu pour la fin d'année 2020.

Maintenant, je vous laisse le plaisir de lire l'analyse d'un visionnaire, d'un joueur objectif... Que dis-je...de l'Elu !

C'était le show.