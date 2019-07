C'était dans l'air depuis plusieurs mois mais maintenant c'est concret: une "class action" est engagé contre Nintendo usa pour les joycons défectueux.Cela fait plusieurs mois que le problème est signalé par les joueurs du monde entier, et bien sûr Nintendo n'a jamais réagi à ce très gros problème.Désormais, c'est la justice américaine qui s'en occupe et vu l'ampleur de la chose, je vois pas comment Nintendo pourra s'en sortir, même avec de très bons avocats.Rappelons quand même que les joycons coûtent plutôt chère (prix officiel 80€ pour la paire!!) et que ceux-ci ont un défaut qui les rend inutilisable après un certain temps (genre il reste calé dans une direction...)Selon une info lu sur gameblog, certains joueurs européens essaient de se joindre à cette "class action" afin d'obtenir réparation. En effet, porter plainte en masse de la sorte n'est pas autorisé par ici...Bref, j'espère vraiment que les consommateurs seront entendus et obtiennent gain de cause...