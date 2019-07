------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La réalisateur Jakub Nuzynski et l'auteur Brunon Hawryluk n'ont pas lâché l'affaire. En dépit d'un budget pour le moins limité, ils sont parvenus à concrétiser la vision de leur Alzur's Legacy, fan film qui se place des années après le Pogrom de Rivia où Geralt de Riv a trouvé la mort et verra évoluer Lambert, Triss ou encore Jaskier.

posted the 07/20/2019 by nicolasgourry