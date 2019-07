Proxmox 6.0 débarque seulement trois mois après la version 5.4, suivant de peu Debian 10. La phase de test aura également été assez rapide, puisqu'elle avait commencé début juillet.Il est principalement question de mises à jour des différentes briques : QEMU 4.0, LXC 3.1.0, ZFS 0.8.1, Ceph 14.2, Corosync 3.0. Surtout, on note un noyau Linux 5.0 alors que Debian Buster est livré avec une version 4.19. ZFS gère désormais le TRIM sur les SSD, ainsi que le chiffrement natif avec la gestion du boot sur les systèmes UEFI et/ou NVMe.Ceph a également droit à des améliorations, que ce soit pour Nautilus (14.2.x) dans la phase de création ou son tableau de bord. La communication des clusters est désormais assurée par Corosync 3 (via Kronosnet), la sélection de l'interface réseau dans l'assistant de création étant simplifiée. Les notes de version complètes sont accessibles par ici.L'équipe en profite pour se féliciter de ses bons chiffres : Proxmox VE est traduit dans 19 langues, compte désormais 270 000 installations et 40 000 membres actifs sur ses forums.

posted the 07/20/2019 at 05:58 AM by sussudio