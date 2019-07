Pour résumer :



Un jeu horrible sur lequel j'ai pourtant réussi à passer une heure. Pour 6 €, c'est rentable, non ?







C'est vraiment un jeu étrange, et rien que comprendre son concept et le "but" du jeu, c'est.... Un challenge.



Le jeu est ultra buggué (mais au point où ça en devient hilarant) avec des clichés gros comme une maison (hello les méchants zombies).



Bonne nouvelle : le jeu tourne curieusement en 60 fps, avec quelques chutes de framerate.



Bon, je ne compte pas vraiment écrire de test sur ce jeu, c'était surtout pour le délire. Sauf si j'ai une période calme un de ces 4...