Salut;Je crée ce poste avoir quelques petites infos.Voilà j'ai quelques articles qui sont déjà prêts et j'ai une nouvelle idée d'article à poster sur le blog voire des groupes.Pour mettre en oeuvre cette nouvelle idée, j'ai besoin de savoir s'il existe des groupes concernant les Xbox Games Studios, le World Wide studio et les studios Nintendo.Ensuite viens les articles sur les jeux annulés où j'en ai un qui est prêt sur les derniers jeux annulés de Crash Bandicoot et deux autres en cours d'écriture l'un sur la licence Fallout et le second sur les jeux de super-héros.Pour ce qui concerne le saviez ? j'en ai trois d'écrits l'un sur Halo et le second plus court sur The Evil Within et le dernier que je garde secret. J'en ai également commencé un sur Kingdom Hearts et pour le futur je n'en ai pas préparé j'aimerais donc savoir quels jeux ou licence vous aimeriez voir et connaître vos suggestions pour améliorer la mise en page de mes articles.Enfin le sondage, j'aimerais savoir quels types d'articles vous préférez parmi cela: Top, Dossier, Débat, autres...Merci d'avoir pris le temps de lire