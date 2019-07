Si Activision n'a toujours pas communiqué sur les chiffres de vente de Crash Team : Racing Nitro Fueled, le tableau de classement online apparu avec la dernière grosse mise à jour du jeu nous permet d'y voir un peu plus clair sur la fréquentation des joueurs sur celui-ci.



Fait intéressant, les chiffres révèlent que la version PlayStation 4 est la plus plébiscitée par les fans du marsupial imaginé par Naughty Dog, suivie de loin par la Xbox One et la Nintendo Switch :



*PlayStation 4: 1 017 723 de joueurs connectés au total

*Xbox One: Un peu plus de 240 000 joueurs connectés au total

*Switch: 171 445 de joueurs connectés au total



Bien entendu, ces chiffres ne sont pas représentatifs des ventes du titre sur ces plate-formes (des joueurs ne jouent qu'au mode solo ou en local) mais laissent imaginer une certaine tendance quant au succès du jeu par support.





Crash Team : Racing Nitro Fueled est disponible depuis le 21 juin sur Xbox One, PlayStation 4 et Switch.