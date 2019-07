Salut tout le mondePour ceux et celles qui ne le savent pas Marcus de Gameone a fêté ses 30 ans de Carrière le 18 avrilMarcus est plus particulièrement connu pour avoir animé l'émission Level One sur la chaîne Game One de 1998 à 2002. Il est le créateur du concept de l'émissionPetite info : Rétro gameone reviendra en septembre 2019 sur gameone et peut être un jour le retour de levelone ça serai énormeEt pour fêter les 30 ans de carrière de Marcus , voici un épisode ou je lui rend hommage pour l'intrépideun super héros qui la dessiné quand il avait 10 ans !Une ambiance à la Stranger Things pour les nostalgiques , vous serez servis !Joyeux anniversaire Marcus !