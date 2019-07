Alors que la série Kingdom Hearts s'est déjà exportée sur de nombreux supports tels que la PlayStation 2, en passant par les consoles portables de Nintendo ou même par le mobile, Kingdom Hearts III, le dernier épisode en date, est le seul opus à avoir vu le jour sur une console de Microsoft.Mais il semblerait que cette triste vérité ne soit plus qu'un lointain souvenir, puisque Kingdom Hearts : The Story So Far, la compilation géante réunissant la plupart des épisodes de la saga vient d'être listé pour la Xbox One sur Amazon UK. Même si nous n'avons pas d'autres informations pour le moment, cette bonne nouvelle pourrait donner la possibilité aux joueurs Microsoft de parcourir la totalité des aventures de Sora et de ses amis dans les semaines à venir. Malheureusement, cette information est à prendre avec des pincettes, puisque rien n'a été officialisé du côté de Square Enix.