Comme souvent, c'est par le biais d'un nouveau dépôt de brevet que nous découvrons aujourd'hui quelles sont les améliorations à attendre avec la prochaine version du PlayStation VR imaginé par Sony. Bien que le casque ne soit pas disponible au lancement de la PlayStation 5 en fin d'année prochaine, le constructeur japonais ne prend pas de repos et tente de développer de nouvelles technologies.



Le brevet découvert aujourd'hui nous permet d'avoir la confirmation que cette nouvelle itération de l'accessoire sera bien sans fil, mais qu'il sera également équipé de nombreuses technologies prometteuses. Nous pourrons ainsi profiter de capteurs d’accélération et de gyroscope pour détecter la manière dont les utilisateurs inclinent la tête afin de mieux deviner ce qu’ils regardent à l’écran.



Cette meilleure détection des mouvements de la tête aiderait ainsi à réduire le sentiment de nausée qui est présent chez certains joueurs testant la technologie. De plus, cette nouvelle fonction sera couplée avec une technologie de rendu graphique appelé "rendu avancé" qui aura pour objectif d'offrir des graphismes de meilleure qualité.





Tout en sachant où le joueur regarde, le casque aura pour mission de réduire la qualité de l'affichage de notre vision périphérique afin de concentrer toute sa puissance sur la zone ou nos yeux sont tournés. De ce fait, le GPU de la PlayStation 5 pourrait être moins sollicité pour des choses inutiles et nous aiderait à profiter d'une expérience beaucoup plus agréable et fluide.



En plus de ces innovations, le PlayStation VR 2 a pour objectif de suivre la distance inter-pupillaire des utilisateurs pour réduire la fatigue du joueur et même s'adapter automatiquement à notre tête, sans que nous ayons besoin de serrer l'arceau du casque en fonction de notre morphologie.