Bonsoir à tous,



Je vous propose un petit jeu, vous allez trouvez plus bas des phrases tirer de jaquette de jeux.



Le but c'est de retrouver de quel jeu les phrases viennent, j'ai indiquer la ou les machines, sans c'était assez compliquer. Multi = Plus de 3 platformes.



1) Que ferez-vous de vos derniers jours ? (ps3/360/pc)

2) Infiltrez un complexe militaire pour faire échouer une conspiration nucléaire. Concentrez vous, alertez vos sens, restez en vie... (ps1)

3) Chaque trésor a un prix. (ps4)

4) La fin du monde n'a jamais été aussi fun ! (xbox, ptet pc)

5) L'un des jeux les mieux notés au monde. (multi, tirer d'un remaster)

6) Les apparences sont souvent trompeuses... (ps3 / 360)

7) Et le rêve devient réalité ... ( n64 / Gamecube / 3ds, tirer de la n64)

8 ) Bienvenue dans l'esprit d'un psychopathe. (multi)

9) Trouvez votre style de chasse. (3ds / Switch)

10) Après avoir traversé la mer, il arrivera par l'Est, d'une lointaine contrée... (DC/Ps4)

11) Tous les chemins mènent en enfer. (ps3/360, ptet pc)

12) Embrassez les ténèbres. (ps4/one/pc)

13) Une incroyable aventure se dessine devant vous. (ps4/vita, tirer de la version ps4)

14) Ils sont tous la ! (switch)

15) On roule sur tout et de partout ! (vita)

16) Braquez des banques. Passez à la caisse. (multi)

17) La gravité s'arrête là ou la course commence. (ps4)

18 ) L'action 2D classique made in japan... revisitée ! (multi)

19) De l'ombre renait la lumière. (multi)

20) Gloire à l'humanité. (ps4 One PC)



Bon Chance !