Yo j'ai terminé FF 15 à ça sortie éditions days one. J'ai plutôt apprécié et du coup j'ai envie de le refaire voir le platine.



Je sais que le jeux a beaucoup changé et j'aimerais savoir si toutes les mises à jour ont été ajouté directement sur le disque de l'édition deluxe ? Je pense me prendre cette version si ça vos le coup.



J'ai vus apparament y a des scènes en plus, les dlc, on peu allé partout avec la voiture... Au lancement c'était un rails.



Ma deuxième question hormis ça y a d'autres choses ajouté qui vos le détour ?



Merci d'avance.