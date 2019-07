La chaîne Officiel de Gears of War vient de poster une vidéo du mode Boot Camp qui consiste à lâcher le jouer dans un camp d'entraînement afin d'affronter divers ennemis et apprendre les bases du multijoueur, il s'agit là donc d'un mode destiné a des néophytes, le mode aura un petit scénario également. Voilà de quoi faire patienter ceux qui veulent une présentation solo avant Septembre

posted the 07/15/2019 at 07:40 PM by diablo