PS4:



428 : Shibuya Scramble 7.1/10

428 : Shibuya Scramble : Canaan 7.6/10

Beyond two souls : 4.5/10

Conan Exile 4.5/10

Days gone 5.5/10

Detroit: Become human 5.5/10

Divinity : Original sin 7.4/10

Dragon quest XI 6.8/10

hack//G.U. vol 1 5/10

hack//G.U. vol 2 6/10

hack//G.U. vol 3 6.3/10

hack//G.U. vol 4 3.5/10

Shenmue : 5/10

Shenmue 2 : 6/10

Spiderman 6/10

Tales of vesperia 6.7/10

The last of us : 7/10

Uncharted: The Lost Legacy 6.5/10

Utawarerumono : Mask of deception: 6/10

Utawarerumono : Mask of truth 7.6/10

Valkyria chronicles 4 6.7/10



3DS :



Langrisser RE: Incarnation: 4/10

Persona Q2 : New Cinema: 6.8/10

Phoenix Wright: Ace Attorney : Dual destiny 6.3/10

Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice 7/10



PS1 :



Hoshigami 4/10

The legend of dragoon: 5/10



PS2:



Baroque: 6/10



PSP :

Final Fantasy VII : Crisis core 5/10

Growlanser 7.5/10

Star ocean first departure 5/10

Tactics ogre 9/10









PC :



Agony 2.5/10

Atelier lulua : The scion of Arland 5/10

Baldur’s gate II Shadows of Amn : 9.6/10

Baldur’s gate II Throne of Bhaal: 8.5/10

Bloodstained 6.5/10

Civilization VI 7.1/10

Civilization VI Gathering storm 6/10

Crackdown 3 4/10

Crusader King 2 : Holy fury 7.8 /10

Devil may cry V 7.2/10

Dragon Ball FighterZ 6/10

Fallout 76 4/10

Fate/hollow ataraxia 6.5/10

Higurashi no naku koro ni : 8.6/10

Hollow Knight 7.4/10

Jump force 3/10

Left Alive 4/10

Imperator : Rome : 5.5/10

MELTY BLOOD Actress Again Current Code 8/10

Mighty 9 3.21/10







Ori and the Blind Forest : 7.2/10

Phoenix Wright : Ace attorney 7.5/10

Phoenix Wright : Justice for all 5.5/10

Phoenix Wright : Trial and tribulation 7.6/10

Prey mooncrash : 6.5/10

Resident Evil 2 remake 7/10

Sekiro 7.2/10

Silent hill 2 8.7/10

Stelaris 6/10

Total war rome II : 5/10

Total war : Three kingdoms 5.8/10

Umineko no naku koro ni : 9.3/10

What Remains of Edith Finch 6.9/10

World War Z 5/10



SNES :



Live a live 6.7/10

Romancing SaGa 3 7.2/10











Switch:



Banner Saga 3 6.3/10

Celeste 6.9/10

Katana Zero 7.4/10

Lost Sphear : 3.5/10

God wars future past 5.5/10

Octopath traveler: 6.7/10

Pokemon let go Eevee 4.5/10

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action 7.4/10

Xenoblade chronicles 2 : Torna 6.7/10

Yoshi’s crafted world : 5/10

Wargroove 6.5/10



Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicon, amateurs de chinoiseries, bots, pro-con de tout horizon, frustrés de la vie, je vous souhaite une nouvelle fois le bonjour en cette merveille journée .Aujourd'hui le fruit était mûr pour produire un nouvel article de qualité qui a pour but d'apporter un peu de sagesse dans ce triste site qui est encore coincé à l'âge de pierre. Bref, dans ma bénévolence sans borne j'ai donc décidé de produire une nouvelle fois un article parfaitement objectif et définitivement indispensable à propos de mes jeux que j’ai eu la chance de jouer en 2018-2019.Une nouvelle fois, le bilan reste assez mitigé pour ma part d'un côté la scène indie réussit encore une fois a livrer un petit vent de fraîcheur en proposant des productions variées qui risque de satisfaire à peu près tous les amateurs de jeux-vidéo qui ne sont pas dans la catégorie du ''graphic-whore''. Effectivement, entre Katana Zéro un die and retry spécialement nerveux et jouissif mettant en scène un protagoniste qui a le pouvoir de ralentir le temps , faire des roulades dans l'objectif d'esquiver les coups et lasers et renvoyer les balles des ennemis qui possède un pistolet c'est définitivement une jouissance de massacrer nos opposants en analysant leurs modèles d'attaques. Wargroove qui permet de satisfaire les fans d'Advance Wars depuis plus de 10 ans.Il y a également VA-11 Hall-A qui est probablement m'a plus grosse surprise sur la scène indie. Déjà un visual novel où l'on reste coincé en permanence dans un bar tout en étant développé par une équipe de vénézuéliens sans grande expérience me laissait dubitatif sur la qualité réelle du soft.Pour expliquer brièvement le principe du jeu , on doit concocter des spiritueux à la demande des nombreux clients du pub. Les phases de gameplay demandent un minimum de gestion, mais dans tous les cas, il est assez ardu de ne pas réussir à faire ce que l’on vous demande, donc les plus incompétents d'entre nous devraient s'en sortir sans trop de problèmes.Après cette phase, les clients vont commencer à raconter leurs vies, leurs déceptions tout en abordant plusieurs thématiques comme l'homosexualité, l'évolution technologique rapide et incessante, ce qui définit réellement un être humain, le capitaliste sauvage, les inégalités sociales, les milices de protection citoyenne privée corrompue, les médias d’information sous la croupe totale de leurs actionnaires, les révoltes sociales violentes bref des thèmes classiques du cyberpunk, mais amenés cette fois beaucoup de subtilités . Mention spéciale pour les dialogues qui ne tombent pas dans la caricature, car le joueur est face à des véritables discussions susceptibles d'arriver dans quelques décennies .Les jours passent et on commence à comprendre petit à petit comment le monde a avancé jusqu'en 2069. Bref, nous retrouvons dans une ville futuriste et même on est condamné a resté dans un seul et unique endroit c'est-à-dire un bar un peu mal famé, l'équipe de développement a réussi à y apporter énormément de détails et de substance pour qu’on cerne pleinement à quoi elle pourrait ressembler en-dehors du lieu de travail de la protagoniste, tout particulièrement d’un point de vue politique et social.Pour les studios majeurs 2018-2019 on reste dans la longue ligné des remakes/remasters/portages avec le "récent" Resident Evil 2 qui s'ajoute à la longue liste des remakes dans le jeu vidéo. Crash Bandicoot, Spyro, shadow of the collossus, ratchet and clank le prochain MediEvil ou la relecture de Final Fantasy VII, le calendrier de sortie est désormais bien occupé par le retour d'anciennes gloires du passé revisitées à la sauce contemporaine.Du coté de Sony on peut également observer depuis le succès d'uncharted , une nouvelle direction qui mise souvent sur la technique au détriment du reste, car dorénavant le focus se trouve de moins en moins sur le gameplay ou le scénario. Donc, pour dissimuler les tares gênantes, les développeurs poussent de plus en plus loin la tentative de fusion entre l’univers cinématographique et le jeu vidéo mais malheureusement cela occasionne de gros problèmes de rythmes ainsi que l’accumulation de tous les clichés disponibles dans le cinéma. Spider-man sur ps4 représente bien ce phénomène, le jeu est magnifique , la mise en scène est léché mais au final il y a que très peu de possibilités et je vois mal des joueurs y retourner 10-15 ans plus tard contrairement aux véritables classiques destinés à s'ancrer dans le temps.Nintendo visiblement satisfait du succès de la switch à rapidement retombé dans ses vieux travers et ne fait a peu près aucun effort pour proposer des nouveaux titres ambitieux , il suffit ''d'admirer '' le dernier pokemon, yoshi ou fire emblem sur switch.Pour Microsoft , ils ont racheté plusieurs studios talentueux mais il faudra attendre leur prochaine console car ils ont plus ou moins capitulé sur cette génération.Pour conclure, sur une note négative, je trouve que le secteur du jeu-vidéo ressemble beaucoup à celui du cinéma bref on a droit à une homogénéisation grandissante des productions et au final tout est sacrifié aux effets spéciaux en images de synthèse, à des scènes de destruction massive pour mieux dissimuler un grand vide identitaire dans la majorité des projets majeurs qui se contentent simplement de produire tout ce qui a bien marché dans les deux dernières décennies .