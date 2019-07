Jeux annulés



Trailer de Mega Man Universe.





Tous les personnages avaient été refaits dans un style dessin.





Le casting complet pour le jeu. Tous les personnages avaient été refaits dans un style dessin.



Vidéo de la customisation des personnages.





Le créateur de niveaux.





Trailer de gameplay à 0:53.

Aero à gauche et Barrett à droite.



Trailer de la version prototype.



Gameplay à partir de 1:07.



Gameplay de Mega Man Legends 3 Prologue par Commander Beet.





Trailer du projet de fan: Mega Man Legends 3.

Kazuma à gauche et Geo Stelar à droite.

Maverick Hunter



X avec un design plus réaliste.





X avec un design plus réaliste.

Vidéo de gameplay du projet Maverick Hunter.

Mega Man Online



De gauche à droite: Irene, Phoebe et Deneb.



Trailer du jeu.





Vidéo de gameplay.

Mega Man Universe était un jeu prévu pour printemps 2011 sur la PlayStation 3 et la Xbox 360. Le jeu aurait dû proposer de nouvelles mécaniques de jeu, réunir différents personnages de la saga bien que la plupart soient tirés de Mega Man 2. Capcom annonce l’annulation du jeu en mars 2011 sur leur site officiel.Le jeu aurait dû proposer les personnages de Mega Man 2 (les boss, Dr. Willy, Roll), mais également des personnages d’autres licences Capcom comme Arthur de Ghosts’n Goblins, Ryu de Street Fighter et plusieurs apparences pour Mega comme le design des boîtes américaines, le design original et un tout nouveau costume créé pour le jeu.Côté gameplay le jeu devait proposer la customisation des personnages, un créateur de niveau et un mode histoire.Mega Man Legends 3 était un jeu annoncé en 2011 par Capcom exclusivement pour la Nintendo 3DS. Le jeu devait reprendre là où les évènements de Mega Man Legends 2 s’étaient arrêtés et proposer deux nouveaux personnages (Aero et Barrett) qui devaient aider Mega dans son aventure.Le Japon a eu le droit à une version prototype sur l’eShop contenant dix missions dont plusieurs devaient être faites avec Barrett.Le jeu a été annulé le 18 juillet 2011, le projet Mega Man Legends 3 ne correspondait pas aux attentes des développeurs.L’année 2011 aura donc été très dure pour les fans de Mega Man avec l’annulation de Mega Man Legends 3 et Mega Man Universe, mais suite à la déception plusieurs fans auront eu l’idée de recréer le jeu avec le moteur Unity et créer un prologue à Mega Man Legends 3 avec le style des jeux nes.Ce Mega Man est entré en production entre 2009 et 2010. Il correspondait à la suite de Mega Man Star Force 3 tout en y ajoutant une dimension plus mature à la série, de nouvelles mécaniques de gameplay et de nouveaux personnages. Le jeu a été annulé suite aux ventes plus que décevante de Mega Man Star Force 3.Le jeu devait nous faire suivre l’histoire de Geo Stelar et Kazuma, deux pirates informatiques recherchés par la Police.Pas plus d’informations sur ce projet malheureusement.Maverick Hunter est un jeu Mega Man à la première personne, basé sur l’arc Mega Man X. Le jeu a été annulé secrètement en 2010 jusqu’en 2013 où des dessins d’un Mega Man plus sombre dessiné par Adi Granov font surface sur internet. Plus tard, il a été confirmé qu’il s’agissait à l’origine d’une trilogie et d’une ré-imagination de Mega Man X avec X comme personnage principal, mais cette fois dans le rôle d’un officier de police.Mega Man Online était un MMORPG Coréen annoncé en juin 2010 pour PC. Le jeu était développé par Capcom et Neowiz Games.Mega Man Online se déroulait dans un futur lointain bien après les évènements de la série Mega Man et Mega Man X. Après une longue période de paix, le retour des Mavericks sema la pagaille en ville forçant l’United Contient Association à produire des des humanoïdes basés sur X, Zero et Duo afin de lutter contre les Mavericks.En plus de proposer des personnages de l’arc Mega Man et Mega Man X, trois nouveaux personnages devaient faire leur apparition dans l’univers.