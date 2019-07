James Bond: Dans le prochain film, l'agent 007 sera incarné par une femme noire, l'actrice Lashana Lynch



Alors que les rumeurs et les noms s’enchaînent pour savoir qui interprétera le futur James Bond et remplacera ainsi Daniel Craig, on sait déjà qui incarnera l’agent 007, et ce dès le prochain film actuellement en tournage. Vous avez noté la subtilité ? En effet, le tabloïd anglais Mail on Sunday révèle qu’après les aventures de Spectre, James Bond a pris sa retraite, et ainsi abandonné son célèbre matricule 007. Le MI6 l’a alors réassigné à un nouvel espion, ou plutôt espionne, interprétée par l’actrice britannique Lashana Lynch, vue dans Captain Marvel.





D’après le quotidien britannique, ce rebondissement spectaculaire pourrait avoir été imaginé par Phoebe Waller-Bridge, la scénariste de la série à succès Fleabag, recrutée à la demande de Daniel Craig lui-même pour s’assurer que le scénario du film soit en accord avec l’évolution de la société. Et prenne en compte les avancées du mouvement MeToo.



Dans le même ordre d’idée, la source citée par le Mail on Sunday indique que "Bond, bien sûr, sera attiré sexuellement par la nouvelle 007 féminine, et il utilisera ses trucs habituels pour la séduire. Mais il sera déconcerté de voir qu’ils ne fonctionnent pas sur une jeune femme brillante qui lève les yeux au ciel en l’apercevant et n’a pas du tout envie d’aller au lit avec lui. Du moins au début."

La source a ajouté que l'expression "Bond girls " est désormais interdite :

" On nous a tous dit qu'à partir de maintenant, on les appellera " Bond women ".



Waller-Bridge, qui a écrit la comédie Fleabag de la BBC et le thriller féminin Killing Eve, a été recrutée pour s'assurer que la franchise de 57 ans évolue avec son temps. Elle a dit : " On a beaucoup parlé de la pertinence de Bond à cause de qui il est et de la façon dont il traite les femmes.





Je pense que c'est des conner**s. Je pense qu'il est absolument pertinent maintenant. "La franchise" doit juste grandir. Il faut que ça évolue, et l'important, c'est que le film traite bien les femmes. Lui n'a pas besoin de le faire. Il doit rester fidèle à sa personnalité."